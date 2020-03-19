Лукашенко рассказал анекдот о Жириновском и коронавирусе

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал анекдот про лидера ЛДПР Владимира Жириновского, баню, водку и коронавирус.
Лукашенко рассказал анекдот о Жириновском и коронавирусе
  • Reuters

Лукашенко напомнил, что российский депутат раскритиковал его совет «травить» коронавирус водкой и сауной, информирует БЕЛТА.

«Раскритиковал он, что водку нельзя, какая сауна, Лукашенко неправ. Приходит домой и жене говорит: «Налей сто грамм, буду лечиться от коронавируса». Жена ему отвечает: «Володя, ты же только что Лукашенко раскритиковал, что водка не помогает». — «Это я для всех сказал, а мне налей. Лукашенко не дурак, если говорит», — рассказывает президент.

Как добавил Лукашенко, жена ответила Жириновскому: «Володя, по-русски же после бани сто грамм пьют».

«Жириновский: «Это по-русски. А я по-еврейски: сто грамм до бани и сто грамм после. Наливай!» На анекдот похоже, тем паче, что близко к нашей теме. Извиняюсь перед Владимиром Вольфовичем, но не мог себе не позволить рассказать эту быль», — сказал Лукашенко.

Также Лукашенко заявил, что воспринимает ситуацию вокруг COVID-19 как «очередной психоз».

Ранее белорусский лидер посоветовал «травить» коронавирус водкой, а также чаще мыть руки и посещать сауну, чтобы избежать заражения. 

Кроме того, он призвал врачей не вопить и не шуметь из-за вируса.

Также клинический психолог, писатель Михаил Хорс в беседе с НСН дал рекомендации, чем можно заниматься во время карантина.

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