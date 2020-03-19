Психолог дал рекомендации находящимся в самоизоляции

Короткая ссылка
Клинический психолог, писатель, телеведущий Михаил Хорс дал рекомендации, чем заниматься во время карантина.
Психолог дал рекомендации находящимся в самоизоляции
  • Pixabay

В беседе с НСН он отметил, что моральное состояние людей в условиях самоизоляции во многом зависит от их первоначальной психологической установки.

«Вот заперли в одной комнате двоих человек, и может же такое быть, что один получает от этого удовольствие, радуется, а второй сходит от этого с ума. Такое бывает. Это значит, что сам факт изоляции не является причиной этих негативных состояний», — пояснил специалист.

По его словам, изоляцию стоит рассматривать как осознанный выбор человека ради его собственной безопасности.

Михаил Хорс предложил обратиться к давно накопившимся делам, получать удовольствие от общения с близкими, а семьям с детьми рекомендовал соблюдать распорядок дня и находить им полезные дела.

Ранее психолог-консультант Светлана Шевченко в беседе с ФАН прокомментировала ситуацию вокруг коронавируса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить