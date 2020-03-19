Психолог дал рекомендации находящимся в самоизоляции

Клинический психолог, писатель, телеведущий Михаил Хорс дал рекомендации, чем заниматься во время карантина.

В беседе с НСН он отметил, что моральное состояние людей в условиях самоизоляции во многом зависит от их первоначальной психологической установки.

«Вот заперли в одной комнате двоих человек, и может же такое быть, что один получает от этого удовольствие, радуется, а второй сходит от этого с ума. Такое бывает. Это значит, что сам факт изоляции не является причиной этих негативных состояний», — пояснил специалист.

По его словам, изоляцию стоит рассматривать как осознанный выбор человека ради его собственной безопасности.

Михаил Хорс предложил обратиться к давно накопившимся делам, получать удовольствие от общения с близкими, а семьям с детьми рекомендовал соблюдать распорядок дня и находить им полезные дела.

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