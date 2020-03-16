В Минске прокомментировали закрытие Россией границы с Белоруссией

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МИД Белоруссии сожалеет об объявленном российской стороной решении закрыть границу с республикой, ожидает конкретной информации по данному решению. Об этом говорится в заявлении начальника управления информации и цифровой дипломатии ведомства Анатолия Глаза.
В Минске прокомментировали закрытие Россией границы с Белоруссией
  • © Владимир Горовых
  • РИА Новости

«Сожалеем об озвученном на указанном фоне российской стороной решении о закрытии границы с Беларусью. Находимся в ожидании конкретной официальной информации от российской стороны о вариантах и модальностях имплементации указанной меры», — говорится в заявлении.

16 марта в правительстве заявили о решении закрыть границу с Белоруссией из-за распространения COVID-19.

Белорусский лидер Александр Лукашенко, комментируя решение, отметил, что в Белоруссии спокойная обстановка, а «Россия вся полыхает от коронавируса».

Позднее в кабмине России объяснили, что ограничение въезда из Белоруссии связано с непринятием белорусской стороной рекомендованных ВОЗ мер по перекрытию границ с третьими странами.

Там также отметили, что заявления о том, что «Россия полыхает от коронавируса», не соответствуют действительности.

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