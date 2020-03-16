В Минске прокомментировали закрытие Россией границы с Белоруссией
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- РИА Новости
«Сожалеем об озвученном на указанном фоне российской стороной решении о закрытии границы с Беларусью. Находимся в ожидании конкретной официальной информации от российской стороны о вариантах и модальностях имплементации указанной меры», — говорится в заявлении.
16 марта в правительстве заявили о решении закрыть границу с Белоруссией из-за распространения COVID-19.
Белорусский лидер Александр Лукашенко, комментируя решение, отметил, что в Белоруссии спокойная обстановка, а «Россия вся полыхает от коронавируса».
Позднее в кабмине России объяснили, что ограничение въезда из Белоруссии связано с непринятием белорусской стороной рекомендованных ВОЗ мер по перекрытию границ с третьими странами.
Там также отметили, что заявления о том, что «Россия полыхает от коронавируса», не соответствуют действительности.