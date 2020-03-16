Кабмин России объяснил решение ограничить въезд из Белоруссии

Короткая ссылка
Ограничение въезда из Белоруссии в Россию решено ввести в связи с непринятием Минском рекомендованных ВОЗ мер по перекрытию границ с третьими странами.
Кабмин России объяснил решение ограничить въезд из Белоруссии
  • © Юрий Пирогов
  • РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на сообщение правительства России.

В кабмине добавили, что во исполнение решений главы государства Владимира Путина для борьбы с коронавирусной инфекцией был подготовлен проект распоряжения правительства о введении временных ограничений на въезд в Россию иностранцев, в том числе белорусских граждан. 

Указывается, что во время телефонного разговора премьер-министров двух стран Михаила Мишустина и Сергея Румаса, который состоялся 15 марта, белорусская сторона была предупреждена о планируемых мерах. В том числе премьера Белоруссии проинформировали о том, что ограничения на въезд в Россию не будут распространяться на определённые категории лиц, включая водителей грузовиков.

Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия в ответ на решение России не будет закрывать границы.

Также он заявил о планах обсудить с президентом России Владимиром Путиным закрытие границы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить