Кабмин России объяснил решение ограничить въезд из Белоруссии

Ограничение въезда из Белоруссии в Россию решено ввести в связи с непринятием Минском рекомендованных ВОЗ мер по перекрытию границ с третьими странами.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на сообщение правительства России.

В кабмине добавили, что во исполнение решений главы государства Владимира Путина для борьбы с коронавирусной инфекцией был подготовлен проект распоряжения правительства о введении временных ограничений на въезд в Россию иностранцев, в том числе белорусских граждан.

Указывается, что во время телефонного разговора премьер-министров двух стран Михаила Мишустина и Сергея Румаса, который состоялся 15 марта, белорусская сторона была предупреждена о планируемых мерах. В том числе премьера Белоруссии проинформировали о том, что ограничения на въезд в Россию не будут распространяться на определённые категории лиц, включая водителей грузовиков.

Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия в ответ на решение России не будет закрывать границы.

Также он заявил о планах обсудить с президентом России Владимиром Путиным закрытие границы.