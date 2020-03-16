Кабмин России объяснил решение ограничить въезд из Белоруссии
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- РИА Новости
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на сообщение правительства России.
В кабмине добавили, что во исполнение решений главы государства Владимира Путина для борьбы с коронавирусной инфекцией был подготовлен проект распоряжения правительства о введении временных ограничений на въезд в Россию иностранцев, в том числе белорусских граждан.
Указывается, что во время телефонного разговора премьер-министров двух стран Михаила Мишустина и Сергея Румаса, который состоялся 15 марта, белорусская сторона была предупреждена о планируемых мерах. В том числе премьера Белоруссии проинформировали о том, что ограничения на въезд в Россию не будут распространяться на определённые категории лиц, включая водителей грузовиков.
Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия в ответ на решение России не будет закрывать границы.
Также он заявил о планах обсудить с президентом России Владимиром Путиным закрытие границы.