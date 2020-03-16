Лукашенко обсудит с Путиным закрытие границы между странами

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что намерен обсудить с российским лидером Владимиром Путиным решение правительства России о закрытии границы с республикой.

«Как можно принимать такие решения? Не посоветовавшись, поставить перед фактом. Это для меня непонятно. И самое интересное: если уж закрывать границу — это, наверное, не правительства дело. Это решение должен принимать президент страны», — приводит БЕЛТА слова Лукашенко.

Он сообщил, что пока не связывался с Путиным, но телефонный разговор между президентами запланирован.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что российские власти приняли решение закрыть границу с Белоруссией для передвижения людей из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Лукашенко отреагировал на это решение.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал с пониманием отнестись к закрытию границы.

В Минске также заявили, что после решения Москвы закрыть границу из-за коронавируса власти примут все меры, чтобы граждане республики могли вернуться на родину.

Число случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в России увеличилось до 63, в Белоруссии — до 36.