В Кремле прокомментировали закрытие границы России с Белоруссией

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле рассчитывают на понимание со стороны Белоруссии относительно мер по закрытию границы с республикой в связи с распространением коронавируса.
В Кремле прокомментировали закрытие границы России с Белоруссией
  • © Владимир Горовых
  • РИА Новости

«Мы рассчитываем на понимание партнёров, тем более нашего ближайшего партнёра и союзника — Белоруссии — во время пандемии этого коронавируса. Мы рассчитываем на понимание, но, безусловно, все страны должны принимать активные меры по противодействию распространению этого заболевания», — сказал Песков.

При этом он отметил, что «Россия принимает те меры, которые считает необходимыми».

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами заявил, что российские власти приняли решение закрыть границу с Белоруссией для передвижения людей из-за распространения COVID-19.

Белорусский президент Александр Лукашенко отреагировал на это решение. По его словам, в Белоруссии относительно спокойная обстановка.

В Министерстве здравоохранения республики сообщили, что в Белоруссии, по данным на 16 марта, обнаружено 36 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.

Доцент кафедры экономической безопасности РАНХиГС Павел Грибов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил последствия от ситуации с коронавирусом для мировой экономики.

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