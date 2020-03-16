В Кремле прокомментировали закрытие границы России с Белоруссией

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле рассчитывают на понимание со стороны Белоруссии относительно мер по закрытию границы с республикой в связи с распространением коронавируса.

«Мы рассчитываем на понимание партнёров, тем более нашего ближайшего партнёра и союзника — Белоруссии — во время пандемии этого коронавируса. Мы рассчитываем на понимание, но, безусловно, все страны должны принимать активные меры по противодействию распространению этого заболевания», — сказал Песков.

При этом он отметил, что «Россия принимает те меры, которые считает необходимыми».

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами заявил, что российские власти приняли решение закрыть границу с Белоруссией для передвижения людей из-за распространения COVID-19.

Белорусский президент Александр Лукашенко отреагировал на это решение. По его словам, в Белоруссии относительно спокойная обстановка.

В Министерстве здравоохранения республики сообщили, что в Белоруссии, по данным на 16 марта, обнаружено 36 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.

Доцент кафедры экономической безопасности РАНХиГС Павел Грибов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил последствия от ситуации с коронавирусом для мировой экономики.