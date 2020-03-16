Число выявленных случаев коронавируса в Белоруссии возросло до 36

В Белоруссии, по данным на 16 марта, обнаружено 36 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом информирует пресс-служба Министерства здравоохранения Белоруссии.

«В Беларуси зарегистрировано 36 пациентов с положительным лабораторным тестом на наличие РНК коронавируса», — сказано в сообщении.

Указывается, что за выходные были выявлены положительные тесты на коронавирусную инфекцию у четырёх белорусских граждан, прибывших из Мюнхена, Амстердама и Москвы.

Из всех заражённых COVID-19 в стране трое пациентов выписаны, ещё трое готовятся к выписке. У восьми пациентов имеются минимальные признаки инфекционного процесса, ещё один больной находится в состоянии средней степени тяжести с положительной динамикой.

11 марта сообщалось о 12 заражённых коронавирусом в Белоруссии.