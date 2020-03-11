Число заражённых коронавирусной инфекцией в Белоруссии возросло до 12

В Белоруссии число заражённых коронавирусной инфекцией возросло до 12. Об этом пишет БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Минздрава республики.

Отмечается, что 11 марта коронавирус диагностировали у трёх человек из Минска, Гродно и Гомеля.

Также проводится дополнительное обследование ещё одной пациентки областной инфекционной больницы в Гродно. При отсутствии клинических данных у женщины был получен положительный лабораторный результат анализа на COVID-19. Она приехала из Италии и сама обратилась за медицинской помощью.

Ранее сообщалось о девяти заражённых в Белоруссии.