Число заражённых коронавирусной инфекцией в Белоруссии возросло до 12
- Reuters
Отмечается, что 11 марта коронавирус диагностировали у трёх человек из Минска, Гродно и Гомеля.
Также проводится дополнительное обследование ещё одной пациентки областной инфекционной больницы в Гродно. При отсутствии клинических данных у женщины был получен положительный лабораторный результат анализа на COVID-19. Она приехала из Италии и сама обратилась за медицинской помощью.
Ранее сообщалось о девяти заражённых в Белоруссии.