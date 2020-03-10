В Белоруссии выявлено ещё три случая заболевания новым коронавирусом

В Белоруссии выявлено ещё три случая заражения коронавирусной инфекцией.

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на Минздрав республики.

Как отмечается, общее количество заболевших выросло до девяти.

«Результаты анализов на наличие РНК коронавируса подтвердились», — сообщили в Минздраве.

На сегодняшний день «все три новых пациента чувствуют себя удовлетворительно, температура у них нормальная, жалоб нет».

Между тем в ведомстве отметили, что «число излеченных от коронавирусной инфекции увеличилось до трёх».

Ранее сообщалось, что визит миссии Международного валютного фонда в Белоруссию перенесён на неопределённый срок в связи с ситуацией с распространением в мире коронавирусной инфекции COVID-19.