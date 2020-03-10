В Белоруссии выявлено ещё три случая заболевания новым коронавирусом
- Reuters
Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на Минздрав республики.
Как отмечается, общее количество заболевших выросло до девяти.
«Результаты анализов на наличие РНК коронавируса подтвердились», — сообщили в Минздраве.
На сегодняшний день «все три новых пациента чувствуют себя удовлетворительно, температура у них нормальная, жалоб нет».
Между тем в ведомстве отметили, что «число излеченных от коронавирусной инфекции увеличилось до трёх».
Ранее сообщалось, что визит миссии Международного валютного фонда в Белоруссию перенесён на неопределённый срок в связи с ситуацией с распространением в мире коронавирусной инфекции COVID-19.