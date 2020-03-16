Лукашенко объяснил, почему Белоруссия не закрывает границы
- РИА Новости
«Нам не нужно закрывать ни от поляков, ни от россиян, ни от украинцев. Они хотят — пусть закрываются. Нам не надо этого делать, потому что это пустое. Закрываться всё равно мы не сможем, это невозможно. Особенно там, где нет границы с Россией: там люди веками ходили и будут ходить, и если, не дай бог, уже какая-то чума, то мы её территориально не победим», — приводит БЕЛТА слова Лукашенко.
Отмечается, что Лукашенко призвал российскую сторону и жителей двух стран не создавать панику.
Он также отметил, что Белоруссия в ответ на решение России не будет закрывать границы, иначе «до Кремля фуры будут стоять в очереди, а люди будут в бешенстве».
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что российские власти приняли решение закрыть границу с Белоруссией для передвижения людей из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Лукашенко отреагировал на это решение.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал белорусскую сторону с пониманием отнестись к закрытию границы.
Лукашенко заявил, что намерен обсудить с российским лидером Владимиром Путиным закрытие границы.