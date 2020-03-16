Кабмин оценил заявление Минска о «полыхающей от коронавируса» России

Заявления о том, что «Россия полыхает от коронавируса», не соответствуют действительности. Об этом говорится в сообщении, опубликованном пресс-службой российского правительства.

Как отмечается, в правительстве России «вызывают недоумение» высказывания руководства Белоруссии по ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

В частности, указывают в кабмине, заявление о количестве заболевших позволяет сделать вывод, что в «пропорциональном соотношении к численности населения ситуация в Белоруссии гораздо серьёзнее, чем в России».

«Утверждение, что «Россия вся полыхает от коронавируса», не соответствует действительности», — говорится в сообщении.

Там также объяснили, что решение об ограничении въезда из Белоруссии было принято из-за непринятия белорусской стороной рекомендованных ВОЗ мер по перекрытию границ с третьими странами.

16 марта председатель российского правительства Михаил Мишустин заявил, что принято решение закрыть границу с Белоруссией из-за распространения COVID-19.

Белорусский президент Александр Лукашенко, комментируя такое решение, отметил, что в Белоруссии спокойная обстановка, а «Россия вся полыхает от коронавируса».

Глава государства также заявил, что «мир с ума сошёл от коронавируса».