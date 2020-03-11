На Украине оценили перспективы перехода армии на стандарты НАТО
- Reuters
Об этом информирует Интерфакс-Украина.
«Вместо амбициозной, но недосягаемой в ближайшее время цели (целостной адаптации Вооружённых сил Украины по стандартам НАТО) у нас должна быть полностью реальная цель — максимальное обеспечение способности ВС взаимодействовать с силами альянса», — подчеркнул Таран.
Ранее в Минобороны Украины заявили, что в стране построят две военные базы по стандартам НАТО.
5 февраля сообщалось, что в Киеве утвердили годовую национальную программу Украина — НАТО.