На Украине построят две военные базы по стандартам НАТО

В Мариуполе и Северодонецке построят военные базы по стандартам НАТО. Об этом сообщил министр обороны Украины Андрей Загороднюк в интервью изданию KyivPost.

Он отметил, что некоторые украинские бригады «по-прежнему находятся в ужасных условиях».

«Мы планируем построить несколько хороших инфраструктурных объектов — чтобы все видели, что у нас также могут быть базы, соответствующие стандартам НАТО», — сказал Загороднюк.

По его словам, также планируется отремонтировать и оборудовать помещениями для тренировок и проживания военный учебный лагерь в Широком Лане Николаевской области.

Ранее в Вооружённых силах Украины ввели новые воинские звания по стандартам Североатлантического альянса.