На Украине построят две военные базы по стандартам НАТО
- РИА Новости
Он отметил, что некоторые украинские бригады «по-прежнему находятся в ужасных условиях».
«Мы планируем построить несколько хороших инфраструктурных объектов — чтобы все видели, что у нас также могут быть базы, соответствующие стандартам НАТО», — сказал Загороднюк.
По его словам, также планируется отремонтировать и оборудовать помещениями для тренировок и проживания военный учебный лагерь в Широком Лане Николаевской области.
Ранее в Вооружённых силах Украины ввели новые воинские звания по стандартам Североатлантического альянса.