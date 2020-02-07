На Украине построят две военные базы по стандартам НАТО

Короткая ссылка
В Мариуполе и Северодонецке построят военные базы по стандартам НАТО. Об этом сообщил министр обороны Украины Андрей Загороднюк в интервью изданию KyivPost.
На Украине построят две военные базы по стандартам НАТО
  • РИА Новости

Он отметил, что некоторые украинские бригады «по-прежнему находятся в ужасных условиях».

«Мы планируем построить несколько хороших инфраструктурных объектов — чтобы все видели, что у нас также могут быть базы, соответствующие стандартам НАТО», — сказал Загороднюк.

По его словам, также планируется отремонтировать и оборудовать помещениями для тренировок и проживания военный учебный лагерь в Широком Лане Николаевской области.

Ранее в Вооружённых силах Украины ввели новые воинские звания по стандартам Североатлантического альянса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить