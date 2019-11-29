Зеленский ввёл новые воинские звания по стандартам НАТО

Украинский лидер Владимир Зеленский подписал закон, согласно которому в Вооружённых силах Украины (ВСУ) вводятся новые воинские звания по стандартам НАТО.

«Документ позволит усовершенствовать порядок выполнения воинского долга гражданами Украины, реализовать введение новых воинских званий сержантского и старшинского состава Вооружённых сил Украины, обеспечив их соответствие эквивалентной колонке NATO Code», — говорится в сообщении на сайте ВСУ.

В оборонном ведомстве пояснили, что новая система будет способствовать повышению роли сержантского и старшинского состава в обучении подчинённых, а также создаст дополнительные мотивационные факторы для прохождения военной службы по контракту.

9 ноября стало известно, что Зеленский подписал указ, предусматривающий переход системы управления обороной страны на стандарты НАТО до конца 2019 года.