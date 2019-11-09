Зеленский распорядился перевести управление армией на стандарты НАТО
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Согласно постановлению, до 31 декабря необходимо внедрить новую объединённую систему руководства и управления силами обороны, «которая будет соответствовать стандартам НАТО».
Ранее соответствующее поручение Зеленский дал украинскому министру обороны Андрею Загороднюку.
Также до 31 декабря на Украине намерены создать «современный эффективный правоохранительный орган — военную полицию».
В конце октября украинский вице-премьер-министр Дмитрий Кулеба сообщил, что Украина планирует продолжать сотрудничество с НАТО по пяти направлениям.