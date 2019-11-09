Зеленский распорядился перевести управление армией на стандарты НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, предусматривающий переход системы управления обороной страны на стандарты НАТО до конца 2019 года.

Согласно постановлению, до 31 декабря необходимо внедрить новую объединённую систему руководства и управления силами обороны, «которая будет соответствовать стандартам НАТО».

Ранее соответствующее поручение Зеленский дал украинскому министру обороны Андрею Загороднюку.

Также до 31 декабря на Украине намерены создать «современный эффективный правоохранительный орган — военную полицию».

В конце октября украинский вице-премьер-министр Дмитрий Кулеба сообщил, что Украина планирует продолжать сотрудничество с НАТО по пяти направлениям.