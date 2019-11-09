Зеленский распорядился перевести управление армией на стандарты НАТО

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Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, предусматривающий переход системы управления обороной страны на стандарты НАТО до конца 2019 года.
Зеленский распорядился перевести управление армией на стандарты НАТО
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Согласно постановлению, до 31 декабря необходимо внедрить новую объединённую систему руководства и управления силами обороны, «которая будет соответствовать стандартам НАТО».

Ранее соответствующее поручение Зеленский дал украинскому министру обороны Андрею Загороднюку.

Также до 31 декабря на Украине намерены создать «современный эффективный правоохранительный орган — военную полицию».

В конце октября украинский вице-премьер-министр Дмитрий Кулеба сообщил, что Украина планирует продолжать сотрудничество с НАТО по пяти направлениям.

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