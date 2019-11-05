Зеленский поручил внедрить систему управления войсками по типу НАТО

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Президент Украины Владимир Зеленский поручил украинскому министру обороны Андрею Загороднюку до конца года внедрить в ВСУ новую объединённую систему руководства и управления силами обороны, которая будет отвечать стандартам НАТО.
Зеленский поручил внедрить систему управления войсками по типу НАТО
  • Reuters

Как сообщается на официальном сайте украинского лидера, до 31 декабря 2019 года на территории Украины также должен появиться «современный эффективный правоохранительный орган — военная полиция».

Ранее Зеленский подписал указ о повышении безопасности военных складов с боеприпасами.

В конце октября украинский вице-премьер-министр Дмитрий Кулеба сообщил, что Украина планирует продолжать сотрудничество с НАТО по пяти направлениям.

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