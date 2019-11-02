СНБО Украины утвердил бюджет на 2020 год в сфере обороны

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Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины утвердил заложенные в проект государственного бюджета на 2020 год $9,9 млрд расходов на безопасность и оборону.
СНБО Украины утвердил бюджет на 2020 год в сфере обороны
  • © rnbo.gov.ua

Как отмечается в сообщении пресс-службы совета, было принято решение «о предложениях к проекту закона Украины «О государственном бюджете Украины на 2020 год» по статьям, связанным с обеспечением национальной безопасности и обороны Украины».

Ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук рассказал о планах увеличить вложения в оборону в 2020 году

По его словам, расходы на Минобороны вырастут до 136,6 млрд гривен (около 360 млрд рублей), оставаясь на уровне 5,4% от общего фонда бюджета.

В сентябре министр финансов Украины Оксана Маркарова заявила, что на безопасность и оборону в проекте бюджета Украины на 2020 год выделено около $10 млрд.

Также сообщалось о внесении украинским лидером Владимиром Зеленским изменений в закон об обороне, согласно которым президент наделяется полномочиями по утверждению плана обороны страны.

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