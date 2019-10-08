Премьер Украины заявил о планах увеличить расходы на оборону

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук рассказал о планах увеличить вложения в оборону в 2020 году.

«В публичной плоскости обсуждается, что мы планируем сократить расходы на оборону, сократить какие-то социальные льготы. Это неправда. В следующем году расходы на оборону будут даже увеличены», — приводит слова Гончарука Интерфакс.

Он отметил, что расходы на Минобороны вырастут до 136,6 млрд гривен (около 360 млрд рублей), оставаясь на уровне 5,4% от общего фонда бюджета.

Ранее глава Минобороны Украины Андрей Загороднюк сообщил, что для реформирования возглавляемого им ведомства и Вооружённых сил страны «важно привлечь советников из США».

В конце сентября украинский лидер Владимир Зеленский внёс изменения в закон об обороне, которыми наделил президента полномочиями по утверждению плана обороны страны.