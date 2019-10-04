Министр обороны Украины намерен привлечь США к реформе армии 

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Глава Минобороны Украины Андрей Загороднюк сообщил, что для реформирования возглавляемого им ведомства и вооружённых сил страны «важно привлечь советников из США».
Министр обороны Украины намерен привлечь США к реформе армии 
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Об этом он заявил во время встречи с делегацией конгресса США.

«Министр подчеркнул важность привлечения советников из США к процессу реформирования военного ведомства и Вооружённых сил Украины», — заявили в пресс-службе.

Также Загороднюк заявил, что помощь со стороны Соединённых Штатов имеет значительное влияние на ситуацию на Украине. По его словам, все программы сотрудничества с США и помощь со стороны Вашингтона «очень ценны» для Киева. 

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что принял решение возобновить выделение помощи Украине из-за просьб сенатора.

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