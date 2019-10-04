Министр обороны Украины намерен привлечь США к реформе армии
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Об этом он заявил во время встречи с делегацией конгресса США.
«Министр подчеркнул важность привлечения советников из США к процессу реформирования военного ведомства и Вооружённых сил Украины», — заявили в пресс-службе.
Также Загороднюк заявил, что помощь со стороны Соединённых Штатов имеет значительное влияние на ситуацию на Украине. По его словам, все программы сотрудничества с США и помощь со стороны Вашингтона «очень ценны» для Киева.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что принял решение возобновить выделение помощи Украине из-за просьб сенатора.