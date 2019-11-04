Зеленский приказал повысить безопасность складов с боеприпасами

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о повышении безопасности военных складов с боеприпасами.

Об этом говорится на сайте украинского лидера.

«Согласно указу, кабинет министров Украины должен выделить необходимые средства для мероприятий по обеспечению живучести и взрывопожаробезопасности арсеналов, баз, складов вооружения, ракет и боеприпасов ВСУ. Также правительство должно урегулировать вопрос особого режима использования земель вокруг потенциально опасных военных объектов ВСУ», — указывается в документе.

Отмечается, что Министерство обороны Украины должно провести инвентаризацию вооружения, ракет и боеприпасов на арсеналах, базах, складах ВСУ и разработать действенный механизм контроля и предотвращения чрезвычайных ситуаций на таких объектах.

В октябре 2018 года украинский журналист Юрий Бутусов в своей статье сообщил, что за 1,5 года страна потеряла около 40% всех имеющихся боеприпасов в результате взрывов на складах.

Осенью 2017 года на складе боеприпасов в Калиновке Винницкой области произошёл пожар, который привёл к детонации боеприпасов. По данным украинских СМИ, в результате инцидента могли быть уничтожены до 32 тыс. тонн снарядов общей стоимостью $800 млн.

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