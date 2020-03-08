В ДНР призвали Киев к выполнению Минских соглашений

Киев должен начать выполнять Минские соглашения для установления мира в Донбассе, однако в самопровозглашённой Донецкой народной республике готовы к любому варианту развития событий, заявила глава МИД ДНР Наталья Никонорова.

Об этом информирует Донецкое агентство новостей.

«Президент Украины продолжает демонстрировать не только во внутреннем медиапространстве, но и международному сообществу, как оригинально он понимает свои обязательства по документам, одобренным странами-гарантами и Советом Безопасности ООН», — заявила Никонорова.

Как она отметила, для мира в Донбассе Киеву нужно «добросовестно, безоговорочно, чётко и буквально начать выполнять Минские соглашения в согласовании с представителями республик», предоставить Донбассу особый статус и закрепить его в Конституции страны.

При этом она отметила, что в случае выбора украинским лидером Владимиром Зеленским пути «вооружённого противостояния» и продолжения политики экс-президента Петра Порошенко, который «пытался выставить Россию стороной конфликта», Киев должен быть готов к тому, что республики «симметричным образом» ответят на провокации, а также к «неизбежному грузу ответственности перед странами-гарантами за срыв минского процесса».

Ранее Зеленский заявил, что Киев выйдет из нормандского формата переговоров по Донбассу через год, если за это время ситуация не изменится.

Президент подчеркнул, что не может выделить на работу над Минскими соглашениями пять лет, которые ему дал украинский народ.

Политолог Юрий Светов назвал заявление украинского лидера «шантажом и надуванием щёк».