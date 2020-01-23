В ДНР оценили заявления Киева о пересмотре Минских соглашений

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Глава МИД самопровозглашённой Донецкой народной республики Наталья Никонорова считает бесперспективными заявления Киева о намерении пересмотреть Минские соглашения.
В ДНР оценили заявления Киева о пересмотре Минских соглашений
  • РИА Новости

«Призываем украинских переговорщиков в Минске не идти путём команды Порошенко и не тратить время на бессмысленные попытки ревизовать Комплекс мер с тем, чтобы удалить из него все обязательства Киева перед народом Донбасса, а вместо этого начать наконец-то предметно реализовывать данный документ», — цитирует Никонорову ТАСС.

По её словам, внесение каких-либо правок в документ не только нецелесообразно, но и невозможно.

Также Никонорова отметила, что в решениях декабрьского саммита «нормандской четвёрки» не было упоминаний о каких-либо изменениях в минских договорённостях.

Ранее представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам трёхсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию в Донбассе Алексей Резников заявил, что Киев будет настаивать на пересмотре Минских соглашений, чтобы выборы в Донбассе проходили только после передачи Украине контроля над границей.

15 января в МИД России назвали недостаточными меры Киева по выполнению Минских соглашений.

Как заявлял министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, Минские соглашения по Донбассу нуждаются в адаптации

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