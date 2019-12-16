В МИД Украины отметили необходимость адаптации Минских соглашений
- РИА Новости
«Они (Минские соглашения. — RT) действительно нереальны. Хотя бы потому, что в них просто терминологические и хронологические недостатки. Например, даты уже давным-давно прошли», — заявил Пристайко.
По его словам, можно рассматривать адаптацию как минимально необходимую.
«Условно говоря, поменять даты. Возможно и изменение определённой конфигурации минских договорённостей», — добавил глава МИД Украины.
При этом он отметил, что в настоящее время ни на Украине, ни в России, ни в мировом сообществе нет готовности к полному пересмотру минских договорённостей.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский высказался за изменение положений Минских соглашений, которые касаются контроля над границей. Он отметил, что с момента подписания Минских соглашений прошло четыре года — «всё меняется в нашей жизни».
По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, для того чтобы вносить любые изменения, «нужна обоюдная воля сторон конфликта, а сторонами конфликта являются с одной стороны Киев, а с другой стороны — самопровозглашённые республики».