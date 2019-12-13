В Кремле высказались об идее Зеленского изменить Минские соглашения

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал выдвинутые на Украине предложения изменить Минские соглашения.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский высказался за изменение положений Минских соглашений, которые касаются контроля над границей. Он отметил, что с момента подписания Минских соглашений прошло четыре года — «всё меняется в нашей жизни».

По словам Пескова, для того чтобы вносить любые изменения, «нужна обоюдная воля сторон конфликта, а сторонами конфликта являются с одной стороны Киев, а с другой стороны самопровозглашённые республики».

«Соответственно, говорить о любых новациях, не узнавая точку зрения и позицию представителей самопровозглашённых республик, можно, но это малоперспективно», — заявил Песков, отвечая на вопрос, при каких условиях Кремль согласится провести дополнительные переговоры по вопросу обновления Минских соглашений.

Песков напомнил, что в итоговом документе после саммита в Париже в преамбуле во втором параграфе говорится, что Минские соглашения продолжают быть основой работы нормандского формата, государства-участники которого привержены их полному выполнению.