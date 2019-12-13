В Кремле высказались об идее Зеленского изменить Минские соглашения
- РИА Новости
Ранее президент Украины Владимир Зеленский высказался за изменение положений Минских соглашений, которые касаются контроля над границей. Он отметил, что с момента подписания Минских соглашений прошло четыре года — «всё меняется в нашей жизни».
По словам Пескова, для того чтобы вносить любые изменения, «нужна обоюдная воля сторон конфликта, а сторонами конфликта являются с одной стороны Киев, а с другой стороны самопровозглашённые республики».
«Соответственно, говорить о любых новациях, не узнавая точку зрения и позицию представителей самопровозглашённых республик, можно, но это малоперспективно», — заявил Песков, отвечая на вопрос, при каких условиях Кремль согласится провести дополнительные переговоры по вопросу обновления Минских соглашений.
Песков напомнил, что в итоговом документе после саммита в Париже в преамбуле во втором параграфе говорится, что Минские соглашения продолжают быть основой работы нормандского формата, государства-участники которого привержены их полному выполнению.