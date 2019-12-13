В Кремле высказались об идее Зеленского изменить Минские соглашения

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал выдвинутые на Украине предложения изменить Минские соглашения.
В Кремле высказались об идее Зеленского изменить Минские соглашения
  • РИА Новости

Ранее президент Украины Владимир Зеленский высказался за изменение положений Минских соглашений, которые касаются контроля над границей. Он отметил, что с момента подписания Минских соглашений прошло четыре года — «всё меняется в нашей жизни».

По словам Пескова, для того чтобы вносить любые изменения, «нужна обоюдная воля сторон конфликта, а сторонами конфликта являются с одной стороны Киев, а с другой стороны самопровозглашённые республики».

«Соответственно, говорить о любых новациях, не узнавая точку зрения и позицию представителей самопровозглашённых республик, можно, но это малоперспективно», — заявил Песков, отвечая на вопрос, при каких условиях Кремль согласится провести дополнительные переговоры по вопросу обновления Минских соглашений.

Песков напомнил, что в итоговом документе после саммита в Париже в преамбуле во втором параграфе говорится, что Минские соглашения продолжают быть основой работы нормандского формата, государства-участники которого привержены их полному выполнению.

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