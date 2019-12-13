Зеленский высказался за изменение Минских соглашений

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Президент Украины Владимир Зеленский в эфире телеканала «1+1» высказался за изменение положений Минских соглашений, которые касаются контроля над границей.

«Я уверен, что некоторые вещи мы можем изменить и будем менять, потому что именно передача украинской государственной границы под наш контроль после выборов — это точно не наша позиция», — приводит РИА Новости слова Зеленского.

Он отметил, что с момента подписания минских соглашений прошло четыре года — «всё меняется в нашей жизни». При этом Зеленский добавил, что действующая власть должна «выполнять условия, на которые пошла власть в те времена».

Ранее представитель Киева в политической подгруппе Алексей Резников заявил, что Украина намерена подготовить план изменений в Минские соглашения до следующей встречи в нормандском формате, запланированной на март 2020 года.

9 декабря в Париже прошёл нормандский саммит. По его итогам было принято коммюнике, которое касается в том числе выполнения политических положений «Минска». В частности, речь идёт о необходимости согласовать особый статус отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

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