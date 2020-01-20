Киев обсудит с партнёрами по нормандскому формату обстрелы в Донбассе
- Reuters
Об этом информирует Интерфакс.
Пристайко отметил, что обсуждал с председателем ОБСЕ Эди Рамой, что означают обстрелы в Донбассе.
«Означает ли это полный срыв (минского. — RT) процесса или совпадение многих факторов, которые привели к росту обстрелов», — сказал он.
По его словам, украинская сторона будет пытаться срочно связаться с партнёрами, поскольку «договорённости не срабатывают».
Также Пристайко заявил, что Киев предлагает расширить миссию ОБСЕ на территории Украины.
Ранее в МИД России назвали недостаточными меры Киева по Минским соглашениям.