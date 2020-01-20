Киев обсудит с партнёрами по нормандскому формату обстрелы в Донбассе

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Глава украинского МИД Вадим Пристайко заявил о намерении Украины связаться с партнёрами по нормандскому формату в связи с обострением ситуации в Донбассе и невыполнением представителями неподконтрольных Киеву территорий минских договорённостей.
Киев обсудит с партнёрами по нормандскому формату обстрелы в Донбассе
  • Reuters

Об этом информирует Интерфакс.

Пристайко отметил, что обсуждал с председателем ОБСЕ Эди Рамой, что означают обстрелы в Донбассе.

«Означает ли это полный срыв (минского. — RT) процесса или совпадение многих факторов, которые привели к росту обстрелов», — сказал он.

По его словам, украинская сторона будет пытаться срочно связаться с партнёрами, поскольку «договорённости не срабатывают».

Также Пристайко заявил, что Киев предлагает расширить миссию ОБСЕ на территории Украины.

Ранее в МИД России назвали недостаточными меры Киева по Минским соглашениям.

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