Киев обсудит с партнёрами по нормандскому формату обстрелы в Донбассе

Глава украинского МИД Вадим Пристайко заявил о намерении Украины связаться с партнёрами по нормандскому формату в связи с обострением ситуации в Донбассе и невыполнением представителями неподконтрольных Киеву территорий минских договорённостей.

Об этом информирует Интерфакс.

Пристайко отметил, что обсуждал с председателем ОБСЕ Эди Рамой, что означают обстрелы в Донбассе.

«Означает ли это полный срыв (минского. — RT) процесса или совпадение многих факторов, которые привели к росту обстрелов», — сказал он.

По его словам, украинская сторона будет пытаться срочно связаться с партнёрами, поскольку «договорённости не срабатывают».

Также Пристайко заявил, что Киев предлагает расширить миссию ОБСЕ на территории Украины.

Ранее в МИД России назвали недостаточными меры Киева по Минским соглашениям.