Эксперт объяснил слова Зеленского о выходе из переговоров по Донбассу

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Анастасия Румянцева
Политолог Юрий Светов прокомментировал в беседе с RT заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что Киев выйдет из нормандского формата переговоров по Донбассу через год, если за это время ситуация не изменится.
Эксперт объяснил слова Зеленского о выходе из переговоров по Донбассу
  • ©president.gov.ua

«Конечно, в определённой мере это шантаж и надувание щёк. Взглянем на ситуацию — всё же производно от внутреннего положения. Внутреннее положение показывает: рейтинг Зеленского упал почти в два раза, невыплаты шахтёрам так и висят, рост цен, падение промышленности, то есть вещи, которые были заявлены, не выполнены», — отметил эксперт.

Светов добавил, что во внешней политике «тоже приходится говорить слова о новизне и преобразованиях».

Ранее Зеленский заявил, что Киев выйдет из нормандского формата переговоров по Донбассу через год, если за это время ситуация не изменится.

Президент подчеркнул, что не может выделить на работу над Минскими соглашениями пять лет, которые ему дал украинский народ.

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