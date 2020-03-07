Зеленский сравнил своё президентство с нахождением в дырявой лодке
- РИА Новости
«Кругом дыры, и вы своими руками и ногами пытаетесь их заткнуть. Вот так мы и живём. Мы затыкаем эти дыры», — сказал Зеленский.
При этом он добавил, что речь не идёт о тонущем судне.
«Но мы не тонем!» — заверил украинский лидер в ответ на соответствующий вопрос журналиста.
Ранее Зеленский, комментируя протест жителей посёлка Новые Санжары в Полтавской области против размещения там эвакуированных из Китая граждан, сравнил Украину со средневековой Европой.
В ноябре на открытии Международного экономического форума в Киеве украинский президент назвал Украину алмазом, требующим огранки с помощью реформ и инвестиций.
Он также сравнивал путь Украины с историей компании Apple, которая начинала развитие бизнеса в гараже.