Зеленский сравнил своё президентство с нахождением в дырявой лодке

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Украинский лидер Владимир Зеленский в интервью The Guardian отметил, что его президентство напоминает ему нахождение в лодке, в которой он пытается «заткнуть кругом дыры».
Зеленский сравнил своё президентство с нахождением в дырявой лодке
  • РИА Новости

«Кругом дыры, и вы своими руками и ногами пытаетесь их заткнуть. Вот так мы и живём. Мы затыкаем эти дыры», — сказал Зеленский.

При этом он добавил, что речь не идёт о тонущем судне.

«Но мы не тонем!» — заверил украинский лидер в ответ на соответствующий вопрос журналиста.

Ранее Зеленский, комментируя протест жителей посёлка Новые Санжары в Полтавской области против размещения там эвакуированных из Китая граждан, сравнил Украину со средневековой Европой.

В ноябре на открытии Международного экономического форума в Киеве украинский президент назвал Украину алмазом, требующим огранки с помощью реформ и инвестиций.

Он также сравнивал путь Украины с историей компании Apple, которая начинала развитие бизнеса в гараже.

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