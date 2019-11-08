Зеленский назвал Украину требующим огранки алмазом

Украинский лидер Владимир Зеленский, выступая на открытии Международного экономического форума в Киеве, назвал Украину алмазом, который требует огранки с помощью реформ и инвестиций.

«Украина — это алмаз, требующий огранки из внутренних реформ и внешних инвестиций, чтобы стать настоящим бриллиантом не только в сердце Европы, а во всём мире. Я, как президент, гарантирую, что лично готов защищать каждую вашу инвестицию, каждую вашу копейку, которую вы вкладываете в каждого нашего украинца», — цитирует «Громадське» главу государства.

По его словам, за 28 лет независимости Украина стала «экономическим андердогом» через «имитацию важных реформ», но новая власть не согласна с таким статусом.

«Мы прекрасно понимаем, что нам нужно. Это равные правила для всех, очистка судебной системы, преодоление коррупции, дигитализация процессов, реформа образования в соответствии с вызовами XXI века, которые существенно важны для экономики законы, даже если они непопулярны», — добавил Зеленский.

В конце октября Зеленский на инвестиционном форуме в Мариуполе сравнил путь Украины с историей компании Apple, которая начинала развитие бизнеса в гараже.