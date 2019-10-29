Зеленский сравнил Украину с начинающей путь в гараже компанией Apple

Украинский президент Владимир Зеленский на инвестиционном форуме в Мариуполе сравнил путь Украины с историей успеха американской компании Apple, которая начинала развитие бизнеса в гараже.

«Сегодня наша страна, сегодня Украина стоит на этом перепутье. Мы действительно в очень непростом положении, но мы — Apple, которая начинает свой путь в гараже, Лэнс Армстронг, которому поставили страшный диагноз», — цитирует Зеленского телеканал «Наш».

Он напомнил, что после «самой тёмной ночи» всегда «приходит очень яркий восход».

Украинский лидер отметил, что страна начинает «вставать на ноги» и развиваться.

В сентябре Зеленский пообещал превратить Украину в «мощную кинематографическую державу».

Он также выразил мнение, что через пять лет Украина сможет стать страной со средним уровнем дохода, а затем при создании комфортных условий для бизнеса, образования, науки и технологий — войти в число богатых государств.