Зеленский сравнил Украину с начинающей путь в гараже компанией Apple

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Украинский президент Владимир Зеленский на инвестиционном форуме в Мариуполе сравнил путь Украины с историей успеха американской компании Apple, которая начинала развитие бизнеса в гараже.
Зеленский сравнил Украину с начинающей путь в гараже компанией Apple
  • ©president.gov.ua

«Сегодня наша страна, сегодня Украина стоит на этом перепутье. Мы действительно в очень непростом положении, но мы — Apple, которая начинает свой путь в гараже, Лэнс Армстронг, которому поставили страшный диагноз», — цитирует Зеленского телеканал «Наш».

Он напомнил, что после «самой тёмной ночи» всегда «приходит очень яркий восход».

Украинский лидер отметил, что страна начинает «вставать на ноги» и развиваться.

В сентябре Зеленский пообещал превратить Украину в «мощную кинематографическую державу»

Он также выразил мнение, что через пять лет Украина сможет стать страной со средним уровнем дохода, а затем при создании комфортных условий для бизнеса, образования, науки и технологий — войти в число богатых государств.

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