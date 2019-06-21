Зеленский рассказал о рецептах превращения Украины в богатую страну

Украинский лидер Владимир Зеленский на встрече с бизнес-сообществом в Киеве рассказал, как превратить Украину в богатое государство.

По мнению Зеленского, для достижения этой цели государство будет в ближайшие пять лет создавать комфортные условия для бизнеса, а также инвестировать в образовательные, научные и технологические проекты.

«Не мешать бизнесу работать; построить для бизнеса прекрасную инфраструктуру и создать условия, чтобы делать бизнес на Украине было просто удобно; третье — фокус на образовании, науке и технологиях», — цитирует его Интерфакс-Украина.

Зеленский также высказал мнение, что Украине будет несложно «превратиться из бедной страны в страну со средним уровнем дохода».

«Тут рецепты просты, истории успеха известны. Всё это для нас обязательная программа, и мы сделаем это в течение ближайших пяти лет», — заявил украинский президент.

При этом он призвал Украину не останавливаться на этом и стремиться войти в список богатых государств и попросил предпринимателей инвестировать в страну деньги, время и идеи.

Ранее Зеленский призвал легализовать игорный бизнес и отменить мораторий на продажу земель на Украине.

Кроме того, он назвал «трешем» действующий Жилищный кодекс страны.