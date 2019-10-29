В Киеве заявили, что Украина должна перестать быть страной-проблемой

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Украинский премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что Украина должна перестать быть страной-проблемой и стать страной-возможностью. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.
В Киеве заявили, что Украина должна перестать быть страной-проблемой
  • РИА Новости

«Правительство поставило очень амбициозную цель — достичь ежегодного роста экономики Украины как минимум на 5—7% в год. И по итогам пяти лет реализовать рост ВВП на 40%. Это абсолютно реальная цель. Но для этого нужно изменить отношение к Украине среди инвесторов. Мы должны перестать быть страной-проблемой — должны стать страной-возможностью», — сказал Гончарук на инвестиционном форуме в Мариуполе.

По его словам, экономический рост очень важен, в частности «в контексте реинтеграции Донбасса», где необходимо создавать рабочие места, показывать, что Украина может построить «общее будущее, а не делить прошлое».

«Мы — правительство, которое работает на будущее», — добавил Гончарук, отметив, что в рамках форума будет представлено множество инвестиционных проектов, в том числе направленных на решение острых социальных проблем.

Также он назвал Мариуполь символом, который прошёл «сквозь тьму, начал возрождение и стремится к росту». 

Ранее в Госдуме оценили заявление министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофея Милованова о возможном экономическом прорыве страны, сообщив, что самой реальной перспективой для Киева станет восстановление торгово-экономических отношений с Россией.

Как заявил член комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Владимир Катенев, «если у них там (на Украине. — RT) будет рост на 10—20%, то даже это будет не прорыв». 

17 октября Милованов заявил, что в 2020 году рост экономики страны прогнозируется на уровне 3,7%.

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