Кабмин Украины рассчитывает привлечь $50 млрд инвестиций

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Правительство Украины рассчитывает привлечь $50 млрд инвестиций в экономику страны до 2024 года. Об этом говорится в проекте постановления о программе деятельности кабмина, опубликованном на сайте Верховной рады.

Как указано на портале, ожидается, что в результате реализации мероприятий программы экономика страны (ВВП) вырастет на 40%, будет создано 1 млн рабочих мест, привлечено $50 млрд прямых иностранных инвестиций.

Политолог, эксперт Института стран СНГ Артём Журко, комментируя ФАН планы Украины по привлечению инвестиций, заявил, что для понимания «инвестиционной привлекательности Украины» надо знать, что «подобных результатов не было никогда в истории всей её независимости».

Он отметил, что Украина «явно не была привлекательна для потенциального иностранного инвестора» ввиду политической неопределённости, разгула преступности, лояльности к преступникам украинского правосудия и постоянных боевых действий.

Журко подчеркнул, что единственным интересным иностранному инвестору активом остаётся земля, поскольку всё остальное либо уничтожено, либо уже находится в частных руках.

«А рассуждать о неких инновационных проектах, которые иностранные инвесторы вдруг захотят реализовывать на территории Украины с нуля, всерьёз не приходится», — заключил политолог.

Ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что намерен добиться роста валового внутреннего продукта (ВВП) страны на 40% в течение последующих пяти лет. 

В сентябре украинское правительство утвердило проект бюджета на 2020 год с прогнозом роста ВВП на 3,3%.

В августе президент Украины Владимир Зеленский пообещал ежегодный рост экономики Украины на 5—7%.

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