На Украине дали прогноз по росту экономики страны в 2020 году

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Министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов заявил, что в 2020 году рост экономики страны прогнозируется на уровне 3,7%.
На Украине дали прогноз по росту экономики страны в 2020 году
  • © Александр Демьянчук
  • РИА Новости

«Прогноз роста в 3,7% Всемирного банка совпадает с прогнозом Министерства экономики. У нас также есть более оптимистичный сценарий в 4,8%, при условии успешного проведения программы правительства и изменения бизнес-климата на Украине к лучшему», — заявил он в Facebook.

Кроме того, Милованов отметил, что Украина является одной из немногих стран, которые получили положительный прогноз по росту экономики от Всемирного банка на 2020 год.

В августе стало известно, что Всемирный банк выделит Украине $200 млн на сельское хозяйство до 2023 года.

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