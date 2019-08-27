Всемирный банк выделит Украине $200 млн на сельское хозяйство

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Украинский министр финансов Оксана Маркарова и директор Всемирного банка по делам Белоруссии, Молдавии и Украины Сату Кахконен подписали соглашение о выделении Киеву $200 млн на сельское хозяйство.
Всемирный банк выделит Украине $200 млн на сельское хозяйство
  • Reuters

Об этом говорится на сайте украинского финансового ведомства.

«Привлечение займа позволит создать и ввести в общий доступ государственный аграрный реестр, провести инвентаризацию земель государственной собственности и внести сведения о них в государственный земельный кадастр», — указывается в заявлении.

Уточняется, что эти деньги также позволят разработать методологию разработки планов землепользования для объединённых территориальных общин и провести спутниковое картографирование территории Украины.

Как подчеркнули в министерстве, проект будет реализован в рамках стратегии содействия привлечению частных инвестиций в сельское хозяйство на период до 2023 года.

Ранее Кахконен призвала украинские власти продолжить сотрудничество с Международным валютным фондом (МВФ).

В начале марта Украина получила очередной кредит от Deutsche Bank на сумму свыше €500 млн под гарантии Международного банка реконструкции и развития.

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