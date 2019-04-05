Всемирный банк ухудшил прогноз по росту ВВП Украины

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Всемирный банк (ВБ) понизил прогноз по росту внутреннего валового продукта Украины в 2019 году с 2,9% до 2,7%. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные доклада организации.
Всемирный банк ухудшил прогноз по росту ВВП Украины
  • Reuters

Согласно прогнозу Всемирного банка, в 2019 году рост экономики Украины ожидается на уровне 2,7%, в 2020-м — 3,4%, в 2021-м — 3,7%.

Инфляция прогнозируется на уровне 6,8% в 2019-м, 6% — в 2020-м и 5,4% — в 2021 году.

Ранее Государственный комитет статистики Украины заявил, что реальный внутренний валовой продукт Украины в 2018 году вырос на 3,3%

В начале марта Украина получила очередной кредит от Deutsche Bank на сумму свыше €500 млн под гарантии Международного банка реконструкции и развития.

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