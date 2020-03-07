Лукашенко получил «немало» предложений по поставкам нефти
- РИА Новости
«Ко мне поступил ряд предложений по поставкам нефти и переработке в Беларуси. Сейчас таких предложений уже, слава богу, немало», — приводит слова Лукашенко БЕЛТА.
По словам президента, «надо принимать решение и уже с понедельника-вторника забирать эту нефть».
«Потому что объёмы большие — более 6 млн т», — подчеркнул Лукашенко.
26 февраля стало известно, что белорусский «Белнефтехим» заключил с SOCAR сделку на поставку двух танкеров нефти, в общей сложности объём поставки составит 160 тыс. тонн.
При этом премьер-министр Белоруссии Сергей Румас отмечал, что Минск заинтересован в заключении долгосрочного контракта с Баку. Азербайджанскую нефть планируется перерабатывать на Мозырском НПЗ.
6 марта первые 90 тыс. тонн азербайджанской нефти Azeri Light были отправлены в Белоруссию.
Как заявил белорусский президент, страна продолжит закупать нефть и у России.