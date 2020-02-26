Минск подписал с азербайджанской SOCAR контракт на поставку двух танкеров нефти

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Концерн «Белнефтехим» заключил с азербайджанской компанией SOCAR сделку на поставку двух танкеров нефти общим объёмом 160 тыс. тонн.
Минск подписал с азербайджанской SOCAR контракт на поставку двух танкеров нефти
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«В марте начнутся поставки нефти с территории Украины по нефтепроводу Одесса — Броды. Подтвердили сделку с азербайджанской компанией SOCAR на поставку двух танкеров нефти общим объемом 160 тыс. тонн», — приводит Интерфакс сообщение пресс-секретаря концерна Александра Тищенко.

Также сообщалось, что нефть на белорусские нефтеперерабатывающие заводы с марта, помимо НК группы «Сафмар», начнут поставлять пять новых российских поставщиков.

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