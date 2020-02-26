Нефть Минску без премии будут поставлять пять российских компаний

Нефть на белорусские нефтеперерабатывающие заводы с марта, помимо НК группы «Сафмар», начнут поставлять пять новых российских поставщиков.

«В дополнение к компаниям группы Михаила Гуцериева «Сафмар» с марта трубопроводным транспортом нефть без премии будут поставлять в Беларусь ещё пять российских компаний», — приводит Интерфакс слова пресс-секретаря концерна «Белнефтехим» Александра Тищенко.

Он отметил, что ранее эти компании не занимались поставками нефти в Белоруссию.

Ранее зампред концерна «Белнефтехим» Владимир Сизов заявил, что поставки нефти на белорусские нефтеперерабатывающие заводы по нефтепроводу Одесса — Броды начнутся в марте.