Азербайджан отправил в Белоруссию 90 тысяч тонн нефти Azeri Light

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Первые 90 тыс. тонн азербайджанской нефти Azeri Light отправлены из турецкого порта Джейхан в Белоруссию, сообщил официальный представитель Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) Ибрагим Ахмедов.
Азербайджан отправил в Белоруссию 90 тысяч тонн нефти Azeri Light
  • Reuters

«Отправили вчера вечером. Груз 90 тыс. тонн нефти Azeri Light», — сказал он РИА Новости.

26 февраля стало известно, что белорусский «Белнефтехим» заключил с SOCAR сделку на поставку двух танкеров нефти, в общей сложности объём поставки составит 160 тыс. тонн.

При этом премьер Белоруссии Сергей Румас отмечал, что Минск заинтересован в заключении долгосрочного контракта с Баку. Азербайджанскую нефть планируется перерабатывать на Мозырском НПЗ.

Как заявил белорусский президент Александр Лукашенко, страна продолжит закупать нефть и у России.

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