Азербайджан отправил в Белоруссию 90 тысяч тонн нефти Azeri Light
- Reuters
«Отправили вчера вечером. Груз 90 тыс. тонн нефти Azeri Light», — сказал он РИА Новости.
26 февраля стало известно, что белорусский «Белнефтехим» заключил с SOCAR сделку на поставку двух танкеров нефти, в общей сложности объём поставки составит 160 тыс. тонн.
При этом премьер Белоруссии Сергей Румас отмечал, что Минск заинтересован в заключении долгосрочного контракта с Баку. Азербайджанскую нефть планируется перерабатывать на Мозырском НПЗ.
Как заявил белорусский президент Александр Лукашенко, страна продолжит закупать нефть и у России.