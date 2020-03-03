Лукашенко заявил о продолжении закупки Белоруссией российской нефти

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия продолжит закупку нефти в России, но также будет работать с другими поставщиками сырья. Об этом, как передаёт БЕЛТА, он сказал в ходе совещания по вопросам нефтеперерабатывающего комплекса.

По его словам, «нефть сегодня мгновенно дешевеет», что подталкивает Белоруссию к тому, чтобы договариваться с альтернативными поставщиками.

При этом, как подчеркнул Лукашенко, Минск не ставит вопрос так, что не будет покупать российскую нефть.

«Будем. Потому что эта нефть, её добыча и транспортировка создавались в том числе руками белорусов — тех поколений, за которыми мы с вами пришли», — сказал он.

Лукашенко также заявил, что Белоруссия «не будет постоянно ползать на коленях 31 декабря, вымаливая эту нефть».

В феврале Лукашенко выразил мнение, что при нынешних условиях на мировом рынке энергоносителей российский газ для его страны должен стоить около $90 за 1 тыс. кубометров.