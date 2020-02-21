Лукашенко назвал справедливую цену на газ из России для Белоруссии

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что, по его мнению, при нынешних условиях на мировом рынке энергоносителей российский газ для его страны должен стоить около $90 за тысячу кубометров.
Лукашенко назвал справедливую цену на газ из России для Белоруссии
  • © Gleb Garanich
  • Reuters

Об этом он заявил на встрече с белорусским послом в России Владимиром Семашко.

«Что касается природного газа, сегодня в Европе (и это мне сказал не наш министр, а крупный российский предприниматель — с Сечиным (главой «Роснефти» Игорем Сечиным) мы говорили, он же тоже газом занимается) газ стоит меньше $110. Это там, в Европе, на биржах. Значит, у нас он в районе до $90. Если брать мировую цену», — приводит БЕЛТА слова Лукашенко.

Он отметил, что «$127 — сегодня уже в мире такой цены нет».

Лукашенко отметил, что белорусская позиция «по нефти и по поставкам природного газа из России, по ценам абсолютно прояснилась».

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что Владимир Путин предложил компенсировать потери Минска из-за налогового манёвра.

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