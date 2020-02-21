Лукашенко назвал справедливую цену на газ из России для Белоруссии
- © Gleb Garanich
- Reuters
Об этом он заявил на встрече с белорусским послом в России Владимиром Семашко.
«Что касается природного газа, сегодня в Европе (и это мне сказал не наш министр, а крупный российский предприниматель — с Сечиным (главой «Роснефти» Игорем Сечиным) мы говорили, он же тоже газом занимается) газ стоит меньше $110. Это там, в Европе, на биржах. Значит, у нас он в районе до $90. Если брать мировую цену», — приводит БЕЛТА слова Лукашенко.
Он отметил, что «$127 — сегодня уже в мире такой цены нет».
Лукашенко отметил, что белорусская позиция «по нефти и по поставкам природного газа из России, по ценам абсолютно прояснилась».
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что Владимир Путин предложил компенсировать потери Минска из-за налогового манёвра.