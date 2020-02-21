Лукашенко назвал справедливую цену на газ из России для Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что, по его мнению, при нынешних условиях на мировом рынке энергоносителей российский газ для его страны должен стоить около $90 за тысячу кубометров.

Об этом он заявил на встрече с белорусским послом в России Владимиром Семашко.

«Что касается природного газа, сегодня в Европе (и это мне сказал не наш министр, а крупный российский предприниматель — с Сечиным (главой «Роснефти» Игорем Сечиным) мы говорили, он же тоже газом занимается) газ стоит меньше $110. Это там, в Европе, на биржах. Значит, у нас он в районе до $90. Если брать мировую цену», — приводит БЕЛТА слова Лукашенко.

Он отметил, что «$127 — сегодня уже в мире такой цены нет».

Лукашенко отметил, что белорусская позиция «по нефти и по поставкам природного газа из России, по ценам абсолютно прояснилась».

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что Владимир Путин предложил компенсировать потери Минска из-за налогового манёвра.