В Кремле прокомментировали слова Лукашенко о компенсации Белоруссии

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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что Владимир Путин предложил компенсировать потери Минска из-за налогового манёвра.
В Кремле прокомментировали слова Лукашенко о компенсации Белоруссии
  • Reuters

«Обсуждались в ходе телефонного разговора различные вопросы, связанные с поставками российской нефти, со стоимостью... Сегодня эта тема затрагивалась, обсуждалась двумя президентами, нюансы я не могу вам передать», — заявил Песков в ответ на вопрос, соответствует ли действительности информация о предложенной Путиным компенсации.

Пресс-секретарь подчеркнул, что по данному вопросу «работа будет продолжена».

Ранее Лукашенко рассказал о возможности компенсации Россией $300 млн, «в том числе за счёт премий компаниям».

18 февраля глава «Роснефти» Игорь Сечин и Лукашенко провели встречу в Минске. Лукашенко заявил, что рассчитывает на договорённости о дальнейшем сотрудничестве.

Руководитель компании, в свою очередь, отметил настрой на конструктивную работу. 

«Роснефть» является ключевым поставщиком нефти в республику. В 2019 году она поставила половину от импорта топлива в страну. 

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