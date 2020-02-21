В Кремле прокомментировали слова Лукашенко о компенсации Белоруссии

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что Владимир Путин предложил компенсировать потери Минска из-за налогового манёвра.

«Обсуждались в ходе телефонного разговора различные вопросы, связанные с поставками российской нефти, со стоимостью... Сегодня эта тема затрагивалась, обсуждалась двумя президентами, нюансы я не могу вам передать», — заявил Песков в ответ на вопрос, соответствует ли действительности информация о предложенной Путиным компенсации.

Пресс-секретарь подчеркнул, что по данному вопросу «работа будет продолжена».

Ранее Лукашенко рассказал о возможности компенсации Россией $300 млн, «в том числе за счёт премий компаниям».

18 февраля глава «Роснефти» Игорь Сечин и Лукашенко провели встречу в Минске. Лукашенко заявил, что рассчитывает на договорённости о дальнейшем сотрудничестве.

Руководитель компании, в свою очередь, отметил настрой на конструктивную работу.

«Роснефть» является ключевым поставщиком нефти в республику. В 2019 году она поставила половину от импорта топлива в страну.