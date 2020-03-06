В Совфеде назвали пустой тратой денег украинский план «борьбы» за Крым

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Ангелина Шурпина
Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков прокомментировал RT предложение депутата Верховной рады Евгении Кравчук «пробиваться» к жителям Донбасса и Крыма через телевидение.
В Совфеде назвали пустой тратой денег украинский план «борьбы» за Крым
  • РИА Новости

«Совершенно примитивное представление. Это пустая трата бюджетных денег Украины. Лучше бы они эти деньги направили на помощь малоимущим Донбасса, пенсионерам, инвалидам, о которых они, в частности, забыли», — пояснил Цеков.

Сенатор также привёл в пример результаты референдума в Крыму 2014 года, когда, несмотря на «постоянную идеологическую работу» со стороны украинских властей, крымчане высказались за воссоединение с Россией.

«Приблизительно такая же ситуация в Донбассе, там тоже была постоянная идеологическая обработка… И результат нулевой. Когда есть внутренние убеждения, внутренний стержень, когда есть связь со своим прошлым, хорошее понимание и знание истории, то никакая пропаганда на умы людей не воздействует», — заключил он.

Ранее Кравчук в интервью изданию «Апостроф» предложила «пробиваться» к жителям Донбасса и Крыма через телевидение.

При этом новостные выпуски, по её словам, надо приурочить к началу комендантского часа на территории самопровозглашённых ДНР и ЛНР и показывать в 23:00.

Депутат заявила, что Киев за шесть лет «потерял много времени», поэтому «пробиться» будет очень сложно.

Крым стал российским регионом после проведённого в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова проголосовали за воссоединение с Россией.

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