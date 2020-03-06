В Совфеде назвали пустой тратой денег украинский план «борьбы» за Крым

Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков прокомментировал RT предложение депутата Верховной рады Евгении Кравчук «пробиваться» к жителям Донбасса и Крыма через телевидение.

«Совершенно примитивное представление. Это пустая трата бюджетных денег Украины. Лучше бы они эти деньги направили на помощь малоимущим Донбасса, пенсионерам, инвалидам, о которых они, в частности, забыли», — пояснил Цеков.

Сенатор также привёл в пример результаты референдума в Крыму 2014 года, когда, несмотря на «постоянную идеологическую работу» со стороны украинских властей, крымчане высказались за воссоединение с Россией.

«Приблизительно такая же ситуация в Донбассе, там тоже была постоянная идеологическая обработка… И результат нулевой. Когда есть внутренние убеждения, внутренний стержень, когда есть связь со своим прошлым, хорошее понимание и знание истории, то никакая пропаганда на умы людей не воздействует», — заключил он.

Ранее Кравчук в интервью изданию «Апостроф» предложила «пробиваться» к жителям Донбасса и Крыма через телевидение.

При этом новостные выпуски, по её словам, надо приурочить к началу комендантского часа на территории самопровозглашённых ДНР и ЛНР и показывать в 23:00.

Депутат заявила, что Киев за шесть лет «потерял много времени», поэтому «пробиться» будет очень сложно.

Крым стал российским регионом после проведённого в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова проголосовали за воссоединение с Россией.