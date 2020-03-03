На Украине рассказали о состоянии заражённого коронавирусом

Заместитель директора департамента здравоохранения Черновицкой ОГА Мария Полищук рассказала о состоянии здоровья пациента, который стал первым больным коронавирусной инфекцией COVID-19 на территории Украины.

Об этом сообщает «112 Украина».

«У него лихорадка, но ему уделяется значительное внимание со стороны медицинского персонала. Что касается средств дезинфекции, больница обеспечена», — сказала Полищук.

Она также отметила, что состояние пациента на данный момент стабильное.

Также чиновница подчеркнула, что медицинский персонал, который заходит в изолированную палату, придерживается всех требований защиты.

Ранее в Минздраве Украины заявили о первом случае заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в стране. В Верховной раде прокомментировали ситуацию.