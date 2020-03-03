На Украине рассказали о состоянии заражённого коронавирусом
- Reuters
Об этом сообщает «112 Украина».
«У него лихорадка, но ему уделяется значительное внимание со стороны медицинского персонала. Что касается средств дезинфекции, больница обеспечена», — сказала Полищук.
Она также отметила, что состояние пациента на данный момент стабильное.
Также чиновница подчеркнула, что медицинский персонал, который заходит в изолированную палату, придерживается всех требований защиты.
Ранее в Минздраве Украины заявили о первом случае заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в стране. В Верховной раде прокомментировали ситуацию.