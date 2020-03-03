В Раде прокомментировали первый случай коронавируса на Украине

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Сопредседатель фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ), депутат Верховной рады Юрий Бойко прокомментировал первый зафиксированный случай коронавирусной инфекции COVID-2019 на Украине.
В Раде прокомментировали первый случай коронавируса на Украине
  • Reuters

«Для того чтобы в стране не было паники из-за возможной эпидемии, нужны конкретные действия, а не неизвестно на чём основанные заявления чиновников, что у нас всё хорошо. Главное — чётко понять, существует ли угроза для украинцев», — цитирует его «112 Украина».

Он также обратил внимание на отсутствие правдивой информации о наличии тестов для проверки заболевших на коронавирус.

«Из моего личного общения с врачами, они не знают о наличии тестов на коронавирус в стране. По крайней мере, в больницах, где они работают, их нет. Если скрывать реальную ситуацию с коронавирусом — сознательная позиция правительства, то это может обернуться большой трагедией для страны», — сказал политик.

Вместе с этим депутат заявил о необходимости внесения изменений в госбюджет, чтобы увеличить финансирование медицины и поднять зарплаты врачам.

Ранее в Минздраве Украины заявили о первом случае заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в стране.

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