На Украине зафиксировали первый случай заболевания коронавирусом

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В Минздраве Украины заявили о первом случае заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в стране.
На Украине зафиксировали первый случай заболевания коронавирусом
  • © Евгений Епанчинцев
  • РИА Новости

Как сообщает «СТРАНА.ua», об этом заявил замминистра здравоохранения Виктор Ляшко на брифинге в кабмине. 

По словам Ляшко, COVID-19 нашли у мужчины, который приехал на Украину на машине из Румынии. При этом в Румынию он прилетел из Италии.

Заражённый был госпитализирован, а люди, с которыми он контактировал «пребывают в режиме самоизоляции».

Как уточняет «112 Украина», данный случай коронавируса зафиксировали в Черновицкой области страны.

24 февраля во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что в ситуации с COVID-19 речь идёт об «эпидемии в различных частях мира», хотя коронавирусная инфекция и «имеет потенциал пандемии».

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