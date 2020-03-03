Коронавирус COVID-19 выявлен на территории 65 государств

Случаи заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 зафиксированы на территории 65 государств. Об этом свидетельствуют данные отчёта Всемирной организации здравоохранения.

Уточняется, что за посдение сутки COVID-19 обнаружен в шести новых странах: Армении, Чехии, Доминиканской Республике, Люксембурге, Исландии и Индонезии.

По данным ВОЗ, всего в мире зафиксированы 88 948 случаев заражения коронавирусной инфекцией. За последние 24 часа COVID-19 был выявлен у 1804 пациентов.

Ранее генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил, что количество новых случаев заражения COVID-19 в Китае «продолжает снижаться».