Коронавирус COVID-19 выявлен на территории 65 государств
Уточняется, что за посдение сутки COVID-19 обнаружен в шести новых странах: Армении, Чехии, Доминиканской Республике, Люксембурге, Исландии и Индонезии.
По данным ВОЗ, всего в мире зафиксированы 88 948 случаев заражения коронавирусной инфекцией. За последние 24 часа COVID-19 был выявлен у 1804 пациентов.
Ранее генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил, что количество новых случаев заражения COVID-19 в Китае «продолжает снижаться».