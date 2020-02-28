В Грузии зафиксировали второй случай заражения коронавирусом

Короткая ссылка
В Грузии зафиксировали второй случай заражения новым типом коронавирусной инфекции COVID-19.
В Грузии зафиксировали второй случай заражения коронавирусом
  • Reuters

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Национального центра по контролю за заболеваниями Минздрава республики Амирана Гамкрелидзе.

По его словам, гражданин Грузии заразился вирусом на территории Италии.

«Состояние его здоровья удовлетворительное, и врачи ведут мониторинг его здоровья», — сказал Гамкрелидзе.

26 февраля в Грузии зафиксировали первый случай заражения коронавирусом.

Как сообщалось, число заражённых коронавирусом за пределами Китая достигло 3474.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить