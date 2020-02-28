В Грузии зафиксировали второй случай заражения коронавирусом
- Reuters
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Национального центра по контролю за заболеваниями Минздрава республики Амирана Гамкрелидзе.
По его словам, гражданин Грузии заразился вирусом на территории Италии.
«Состояние его здоровья удовлетворительное, и врачи ведут мониторинг его здоровья», — сказал Гамкрелидзе.
26 февраля в Грузии зафиксировали первый случай заражения коронавирусом.
Как сообщалось, число заражённых коронавирусом за пределами Китая достигло 3474.