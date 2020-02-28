В Грузии зафиксировали второй случай заражения коронавирусом

В Грузии зафиксировали второй случай заражения новым типом коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Национального центра по контролю за заболеваниями Минздрава республики Амирана Гамкрелидзе.

По его словам, гражданин Грузии заразился вирусом на территории Италии.

«Состояние его здоровья удовлетворительное, и врачи ведут мониторинг его здоровья», — сказал Гамкрелидзе.

26 февраля в Грузии зафиксировали первый случай заражения коронавирусом.

Как сообщалось, число заражённых коронавирусом за пределами Китая достигло 3474.