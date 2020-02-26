Первый случай заражения новым коронавирусом зафиксирован в Грузии

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Первый случай заражения новым типом коронавируса COVID-19 зафиксирован в Грузии.
Первый случай заражения новым коронавирусом зафиксирован в Грузии
  • РИА Новости

«Несколько минут назад мы получили из лаборатории Лугара результаты анализов, согласно которым, в стране выявлен первый случай заражения коронавирусом», — приводит РИА Новости слова министра здравоохранения Грузии Екатерины Тикарадзе.

Она отметила, что заражён гражданин Грузии, который 25 февраля прибыл из Ирана через Азербайджан.

Ранее сообщалось, что Грузия ввела ограничения на авиасообщение с Ираном из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

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